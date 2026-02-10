Μενού

Χειμερινοί Ολυμπιακοί: «Καραμπόλα» στον πάγο για αθλήτρια των ΗΠΑ - Πήρε «σβάρνα» άλλους τέσσερις

Η πτώση της Stoddard στο speed skating
Η πτώση της Stoddard στο speed skating | Glomex - ΕΡΤ
Μία από τις στιγμές που θα μείνουν μας έδωσαν ο Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, με την Αμερικανίδα Corinne Stoddard να προκαλεί χάος σε δύο απανωτούς αγώνες του speed skating γυναικών.

Πρώτα στον αγώνα ταχύτητας γυναικών, η Stoddard, που είχε τοποθετηθεί για να διεκδικήσει κορυφαία θέση, γλίστρησε συμπαρασύροντας τις εκπορευόμενες Sighel (Ιταλία) και Kanai (Ιαπωνία).

Η δεύτερη και χειρότερη ψυχρολουσία ήρθε στη μικτή σκυταλοδρομία πάγου, όταν η Stoddard πήρε τη σκυτάλη από τον συμπαίκτη της, και προηγήθηκε της αθλήτριας του Καναδά για...μία στιγμή προτού χάσει ξανά την «πρόσφυσή» της και πέσει στον πάγο, ρίχνοντας και την Κορεάτισα παγοδρομέα.

