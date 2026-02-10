«Έφυγε» από τη ζωή η Μάγδα Λέκκα: Θλίψη για την ακούραστη πρόεδρο των συνταξιούχων ηθοποιών

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της Μάγδας Λέκκα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Την απώλεια γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρετώντας μια γυναίκα που υπηρέτησε με αφοσίωση το θέατρο και τους ανθρώπους του.

Η Μάγδα Λέκκα, σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφίδη, υπήρξε για χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών (ΕΣΗ). Παρέμεινε ενεργή μέχρι το τέλος, με αδιάκοπη παρουσία στο γραφείο της Ένωσης και με βαθιά αγάπη για την τέχνη και τους συναδέλφους της.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας την αποχαιρέτησε με λόγια συγκίνησης, τονίζοντας την προσφορά, την καλοσύνη και τη θετική της στάση: μια γυναίκα πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να στηρίξει τους νέους και να βρίσκεται δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη. Χαρακτήρισε τη Μάγδα Λέκκα από τους πιο πρόσχαρους ανθρώπους που γνώρισε, με αγάπη για το θέατρο και για κάθε μικρή καθημερινή πράξη φροντίδας.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο των ηθοποιών και σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.