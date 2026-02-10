Το βράδυ της Δευτέρας (09/02/2026), η κάμερα της εκπομπής «BreakfastStar» συνάντησε τον Πέτρο Φιλιππίδη έξω από το θέατρο Ακροπόλ, όπου είχε παρακολουθήσει την παράσταση «Hotel Amour».
Η παρουσία του στο σημείο δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να του αποσπάσουν μια δήλωση, μέσα σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα γύρω από το όνομά του.
Ο ηθοποιός, εμφανώς ενοχλημένος, απέφυγε κάθε σχόλιο. Όταν ο δημοσιογράφος του Star, Ηλίας Σκουλάς, τον πλησίασε για μια σύντομη δήλωση, ο Φιλιππίδης αντέδρασε κοφτά, λέγοντας: «Είσαι καλά παιδί μου;». Η φράση αυτή, ειπωμένη με έντονο ύφος, κατέγραψε αμέσως η κάμερα, δημιουργώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη στάση του.
Η σκηνή προστέθηκε σε μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων όπου ο ηθοποιός αποφεύγει συστηματικά να μιλήσει στις κάμερες, επιλέγοντας να απομακρύνεται χωρίς δηλώσεις. Η αντίδρασή του, ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν πιο αιχμηρή, αφήνοντας ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμεί καμία επικοινωνία με τα Μέσα.
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
- Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Βενιζέλο, οι υπουργοί που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία και οι ψήφοι του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ
- Η έντονη αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη σε ερώτηση νεαρού ρεπόρτερ
- «Έφυγε» από τη ζωή η Μάγδα Λέκκα: Θλίψη για την ακούραστη πρόεδρο των συνταξιούχων ηθοποιών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.