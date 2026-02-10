Το βράδυ της Δευτέρας (09/02/2026), η κάμερα της εκπομπής «BreakfastStar» συνάντησε τον Πέτρο Φιλιππίδη έξω από το θέατρο Ακροπόλ, όπου είχε παρακολουθήσει την παράσταση «Hotel Amour».

Η παρουσία του στο σημείο δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να του αποσπάσουν μια δήλωση, μέσα σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα γύρω από το όνομά του.

Ο ηθοποιός, εμφανώς ενοχλημένος, απέφυγε κάθε σχόλιο. Όταν ο δημοσιογράφος του Star, Ηλίας Σκουλάς, τον πλησίασε για μια σύντομη δήλωση, ο Φιλιππίδης αντέδρασε κοφτά, λέγοντας: «Είσαι καλά παιδί μου;». Η φράση αυτή, ειπωμένη με έντονο ύφος, κατέγραψε αμέσως η κάμερα, δημιουργώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη στάση του.

Η σκηνή προστέθηκε σε μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων όπου ο ηθοποιός αποφεύγει συστηματικά να μιλήσει στις κάμερες, επιλέγοντας να απομακρύνεται χωρίς δηλώσεις. Η αντίδρασή του, ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν πιο αιχμηρή, αφήνοντας ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμεί καμία επικοινωνία με τα Μέσα.