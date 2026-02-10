Η ελληνική αποστολή για την Τουρκία και το ΑΣΣ οργανώνεται σιγά-σιγά. Έτσι φαίνεται ότι μαζί με τον Μητσοτάκη από υπουργούς θα είναι ο Πλεύρης, ο Θεοδωρικάκος, ο Χρυσοχοϊδης, ο Κεφαλογιάννης, η Μενδώνη και ο Δήμας. Επίσης οι δύο υφυπουργοί Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υπό την αίρεση ότι η Παπαδοπούλου θα έχει ξεπεράσει τη γρίπη που την ταλαιπωρεί εδώ και κάποιες μέρες από όταν βρισκόταν στις ΗΠΑ. Εκτός σύνθεσης ΑΣΣ πάντως θα είναι σίγουρα οι υπουργοί Άμυνας, ενώ ο Δένδιας αναμένεται την Τετάρτη να είναι στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Τα «κακά λόγια» για τη Στρατινάκη

Πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση Στρατινάκη φούντωσε και με κυβερνητική πνοή, καθώς η πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας είχε προοδευτικά όλο και λιγότερους φίλους. Για παράδειγμα, άνθρωπος που πέρασε από το Εργασίας μιλά με σκληρά λόγια για την ισόβια γενική γραμματέα, αν και πρέπει να επισημάνουμε ότι η κ. Στρατινάκη δεν αντιμετωπίζει καμία δίωξη και μέχρι στιγμής δεν ελέγχεται για κάτι από κάποια εισαγγελική αρχή. Πάντως, υπάρχει και μια άλλη πηγή που εκτιμά ότι η κυβέρνηση σε μια ακόμη διαχείριση κρίσης βάζει τα χέρια της να βγάλει τα μάτια της, αλλά εγώ δεν υιοθετώ αυτή την ανάγνωση.

Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με τον Μπένι...

Δεν μου έκανε και τόση εντύπωση, πρέπει να σας πω, η μεγάλη ενόχληση του Μαξίμου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο για όσα λέει για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μαθαίνω ότι πριν βγει στο πόντιουμ ο Μαρινάκης, είχε προηγηθεί αναλυτικά συζήτηση στον πρωινό καφέ, ενώ ο Μητσοτάκης ήταν γνησίως εκνευρισμένος στη λογική «κοίτα ποιος μιλάει», με δεδομένο ότι αυτός μάζευε υπογραφές από το 2006 για την αλλαγή του άρθρου 86. Εξ ου και ο κυβερνητικός πορτ-παρόλ καταχέριασε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την πολιτεία του ως προς το Σύνταγμα όταν είχε θέσεις ευθύνης.

...και η απάντηση Βενιζέλου

Ο Βενιζέλος, πάντως, που ψοφάει για τέτοια απάντησε στην κυβέρνηση ανοίγοντας χθες την εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών για το Σύνταγμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι συγκάλυψε τις ευθύνες υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών κάνοντας χρήση του άρθρου 86. Και θύμισε ότι το 2019 η πλειοψηφία της ΝΔ είχε περιθώριο για μια ακόμη πιο γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, όμως άφησε την ευκαιρία να παρέλθει και τώρα τρέχει κατόπιν των αντιδράσεων. Τελικά, οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο;

Οι ψήφοι που φέρνει ο Φαραντούρης

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησης στελεχών άλλων κομμάτων και μέσα σε αυτούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι ο Νικόλας Φαραντούρης. Ανεξάρτητος πλέον από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής έχει χτίσει ένα δικό του δίκτυο και εκτιμάται ότι και μάχες μπορεί να δώσει και ψήφους μπορεί να φέρει. Αυτό δεν σημαίνει πως στο ΠΑΣΟΚ δεν «στραβώνουν» με τη λογική των «μετεγγραφών» από άλλα κόμματα - και υπάρχουν αρκετοί που δυσανασχετούν. Επειδή όμως απέχουμε περίπου 12 μήνες από τις εκλογές προβλέπω μια σχετική ανοχή.

Τσιμπάει ο Βαρουφάκης, βυθίζεται ο Κασσελάκης

Τα δημοσκοπικά δεδομένα των τελευταίων μετρήσεων δείχνουν ανεβασμένο τον Γιάνη Βαρουφάκη που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει τη μάχη που δίνει με το MέΡΑ25. Την ίδια ώρα ο Στέφανος Κασσελάκης δείχνει να έχει χάσει το momentum. Ωστόσο τίποτε δεν έχει κριθεί. Ο Κασσελάκης έχει πια αποφασίσει να μείνει κάτω από τα ραντάρ, ωστόσο έχει πειστεί πως μια καλά σχεδιασμένη καμπάνια λίγο πριν τις εκλογές μπορεί να τον επαναφέρει ψηλά στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Υπό αυτή την έννοια, όλα είναι ανοιχτά.

Ανακοινώθηκε η Επιτροπή Διεύρυνσης & Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ

Η Επιτροπή Διεύρυνσης και συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ θα έχει επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, ένα μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος με καθαρό ρόλο-γέφυρα για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού ρεύματος γύρω από το Κίνημα. Τα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν έχουν ειδικό βάρος. Κάποια προβεβλημένα, κάποια άλλα όμως απαιτούν προσεκτική ανάγνωση. Ξεχωρίζουν ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Σταμάτης Αλαχιώτης, με ευρύτερη αποδοχή και θεσμικό αποτύπωμα, καθώς και ο ακαδημαϊκός Στέλιος Περάκης, με ιδιαίτερα βαρύ βιογραφικό στο διεθνές δίκαιο και αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή παρουσία.



