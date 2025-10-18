Το χειρότερο σενάριο: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, άμεσα μπαίνει χειρουργείο

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς η τελική διάγνωση έδειξε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ο Έλληνας σέντερ της Εφές προσγειώθηκε άσχημα ύστερα από προσπάθεια για κάρφωμα και αποχώρησε κλαίγοντας με φορείο, από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Τούρκων, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες.

Ο Έλληνας σέντερ αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια της EuroLeague, μετρώντας 2.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 14'46'' που πατούσε στο παρκέ.

