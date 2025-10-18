Το χειρότερο σενάριο: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, άμεσα μπαίνει χειρουργείο

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς η τελική διάγνωση έδειξε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ο Έλληνας σέντερ της Εφές προσγειώθηκε άσχημα ύστερα από προσπάθεια για κάρφωμα και αποχώρησε κλαίγοντας με φορείο, από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε ακόμα: Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 81-95: Περίπατος για τους «πράσινους» στην Κωνσταντινούπολη
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Τούρκων, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες.
Ο Έλληνας σέντερ αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια της EuroLeague, μετρώντας 2.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 14'46'' που πατούσε στο παρκέ.
- «Σκοτώθηκαν» στο WhatsApp Κασσελάκης - Τζάκρη: Έβγαλε όλη τη συνομιλία στα social o Νίκος Μωραΐτης
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- Απόρησε και ο Βορίδης με τον Ζαχαρό του One όταν είπε δεν είναι εγγεγραμμένος στη ΝΔ: «Δεν είστε μέλος της παρατάξεως;»
- Γιώργος Λιάγκας: Ακύρωσε τελευταία στιγμή εμφάνιση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.