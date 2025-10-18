Μενού

Το χειρότερο σενάριο: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, άμεσα μπαίνει χειρουργείο

Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Reader symbol
Newsroom
Papagiannis
Γιώργος Παπαγιάννης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς η τελική διάγνωση έδειξε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.  Ο Έλληνας σέντερ της Εφές προσγειώθηκε άσχημα ύστερα από προσπάθεια για κάρφωμα και αποχώρησε κλαίγοντας με φορείο, από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Διαβάστε ακόμα: Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 81-95: Περίπατος για τους «πράσινους» στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Τούρκων, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες.

Ο Έλληνας σέντερ αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια της EuroLeague, μετρώντας 2.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 14'46'' που πατούσε στο παρκέ.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ