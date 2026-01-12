Μενού

Χέιζ- Ντέιβις: Ανέβασε video που φτιάχνει βαλίτσες, «πολιορκήθηκε» από φίλους του Παναθηναϊκού

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε μια σειρά με φωτογραφίες και βίντεο και σε ένα από αυτά φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες.

hayes davis
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις. | EUROKINISSI
Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αγορά προκειμένου να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο ενόψει της συνέχειας, έχοντας εστιάσει στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Τα ονόματα των Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε είναι αυτά που φαντάζουν ως τα πιο ιδανικά αναλογικά με τα «θέλω» του Εργκίν Άταμαν ενώ -αν μη τι άλλο- αποτελούν κινήσεις από το πιο ψηλό μπασκετικό ράφι.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ