Χέιζ- Ντέιβις: Ανέβασε video που φτιάχνει βαλίτσες, «πολιορκήθηκε» από φίλους του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αγορά προκειμένου να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο ενόψει της συνέχειας, έχοντας εστιάσει στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Τα ονόματα των Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε είναι αυτά που φαντάζουν ως τα πιο ιδανικά αναλογικά με τα «θέλω» του Εργκίν Άταμαν ενώ -αν μη τι άλλο- αποτελούν κινήσεις από το πιο ψηλό μπασκετικό ράφι.

