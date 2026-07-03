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Χέιζ-Ντέιβις, το βίντεο των τελικών που έφτιαξε: «Υπάρχει ένα μέρος του Νάιτζελ που πέθανε πέρυσι»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο νέο του βίντεο στο Youtube εξήγησε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των ελληνικών τελικών της Stoiximan GBL.

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νigel Hayes-Davis
Euroleague Basketball via Getty Images
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Το νέο βίντεο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Youtube είναι αφιερωμένο στους ελληνικούς τελικούς της Stoixman GBL.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ επίσης σχολίασε όσα τα γεγονότα που έγιναν με την αστυνομία.

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