Χέιζ-Ντέιβις, το βίντεο των τελικών που έφτιαξε: «Υπάρχει ένα μέρος του Νάιτζελ που πέθανε πέρυσι»

Το νέο βίντεο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Youtube είναι αφιερωμένο στους ελληνικούς τελικούς της Stoixman GBL.
Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ επίσης σχολίασε όσα τα γεγονότα που έγιναν με την αστυνομία.
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