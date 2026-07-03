Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος έπεσε σήμερα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες μάλιστα, είναι κλινικά νεκρός.

Το άτυχο παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και είναι διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο ανήλικος είχε φτάσει στην Ελλάδα για διακοπές από τη Βρετανία, συνοδευόμενος από τους γονείς του και έναν φίλο του. Όπως προέκυψε, τα δύο αγόρια είχαν βγει νωρίτερα για διασκέδαση και, επιστρέφοντας στο δωμάτιο, κατανάλωσαν επιπλέον ποσότητα αλκοόλ πριν από το τραγικό συμβάν, που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο που φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency.

Στο ξενοδοχείο μετέβησαν αστυνομικοί της Σήμανσης, οι οποίοι πήραν γενετικό υλικό και αποτυπώματα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Χαλάνδρι: Το χρονικό

Ο ανήλικος έπεσε στο κενό περί τις 05:00 το πρωί σήμερα, Παρασκευή (03/07), και το σημείο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως πρόκειται για ατύχημα, με τον 17χρονο να ζαλίζεται και να πέφτει, ωστόσο διενεργείται σχετική έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες.

Χαλάνδρι: Συνελήφη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στους ανηλίκους

Όπως προκύπτει, οι ανήλικοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ, και για την πώλησή του συνελήφθη ένας 37χρονος. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, πρόκειται για έναν υπάλληλο περιπτέρου, όπου πούλησε το ποτό αφού πρώτα οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ο 37χρονος στο συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.