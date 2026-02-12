Χέιζ - Ντέιβις: Το μυθικό συμβόλαιο του Αμερικανού στον Παναθηναϊκό

Σπουδαία κίνηση για το τριφύλλι που έβαλε στο δυναμικό του τον MVP του Final Four του 2025 και ίσως τον κορυφαίο two way παίκτη που αγωνιζόταν πέρυσι στην Ευρώπη.
Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέηζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Παράταση στα «ήρεμα νερά» και κυριαρχία της διπλωματίας
- Νέα προβλήματα στην Αττική από την καταιγίδα: Οι περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα την Πέμπτη
- Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα
- Eurovision 2026: Ενθουσιασμός, έκπληξη και… γενέθλια – Τι είπαν οι πρώτοι 7 που προκρίθηκαν στον τελικό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.