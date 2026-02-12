Χέιζ - Ντέιβις: Το μυθικό συμβόλαιο του Αμερικανού στον Παναθηναϊκό

Σπουδαία κίνηση για το τριφύλλι που έβαλε στο δυναμικό του τον MVP του Final Four του 2025 και ίσως τον κορυφαίο two way παίκτη που αγωνιζόταν πέρυσι στην Ευρώπη.

Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέηζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr