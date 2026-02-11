Χέσκι στο Gazzetta: «Θα ήμουν ανοικτός να παίξω στην Ελλάδα, δεν είχα όμως ποτέ πρόταση»

Ο ορισμός του «workhorse» τον ακολουθούσε πιστά στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Πρόκειται άλλωστε για εκείνη την ξεχωριστή περίπτωση επιθετικού, όπου έκανε τους συμπαίκτες του να λάμπουν με την παρουσία του στο χορτάρι. Ο Εμίλ Χέσκι αποτέλεσε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα για την Premier League, αλλά και για τη Λίβερπουλ με την οποία έφτασε έως το απόγειο της καριέρας του.

