Μενού

Χέσκι στο Gazzetta: «Θα ήμουν ανοικτός να παίξω στην Ελλάδα, δεν είχα όμως ποτέ πρόταση»

Ο παλαίμαχος φορ της Λίβερπουλ, Εμίλ Χέσκι, μίλησε στο Gazzetta για την προοπτική της Ελλάδας, την καριέρα του και τον υποβαθμισμένο ανταγωνισμό στην Premier League.

Reader symbol
Newsroom
Εμίλ Χέσκι
O Eμιλ Χέσκι | Gazzetta
  • Α-
  • Α+

Ο ορισμός του «workhorse» τον ακολουθούσε πιστά στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Πρόκειται άλλωστε για εκείνη την ξεχωριστή περίπτωση επιθετικού, όπου έκανε τους συμπαίκτες του να λάμπουν με την παρουσία του στο χορτάρι. Ο Εμίλ Χέσκι αποτέλεσε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα για την Premier League, αλλά και για τη Λίβερπουλ με την οποία έφτασε έως το απόγειο της καριέρας του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ