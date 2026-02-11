Εμπόριο και διμερής συνεργασία: Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εξομάλυνσης και ενίσχυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων αποτέλεσε η υπογραφή επτά κειμένων συνεργασίας στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας.

Οι δύο πλευρές επικύρωσαν μια σειρά από συμφωνίες που καλύπτουν τομείς όπως ο πολιτισμός, η τεχνολογία, η οικονομία, η ετοιμότητα έναντι φυσικών καταστροφών και η διασύνδεση των δύο χωρών.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα κείμενα που υπεγράφησαν:

1. Κοινή Δήλωση Ελλάδας – Τουρκίας

Η βασική πολιτική δήλωση που αποτυπώνει τη βούληση των δύο κυβερνήσεων να συνεχίσουν τον διάλογο, να ενισχύσουν τη συνεργασία και να διατηρήσουν σταθερούς διαύλους επικοινωνίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον Πολιτισμό

Οι δύο χώρες δεσμεύονται να ενισχύσουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές, να προωθήσουν κοινές δράσεις και να ενδυναμώσουν τη συνεργασία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. Κοινή Δήλωση συνεργασίας των ΥΠΕΞ στο πλαίσιο του ΟΟΣΕΠ

Ελλάδα και Τουρκία συμφωνούν να συνεργαστούν στενότερα εντός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, με στόχο την προώθηση περιφερειακών πρωτοβουλιών και οικονομικών συνεργειών.

4. Συνεργασία Enterprise Greece – Invest in Turkiye

Η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη διευκόλυνση επιχειρηματικών συνεργασιών και στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τις εταιρείες των δύο χωρών.

5. Έναρξη προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία

Οι δύο πλευρές εγκαινιάζουν κοινές δράσεις σε τομείς καινοτομίας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση νέων εφαρμογών και συνεργατικών έργων.

6. Συμφωνία για την ετοιμότητα έναντι σεισμών

Ελλάδα και Τουρκία, δύο χώρες με υψηλή σεισμικότητα, δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην πρόληψη, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

7. Δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Σμύρνης

Μια συμφωνία με ιδιαίτερη οικονομική και συμβολική σημασία, που προβλέπει την επαναφορά της ακτοπλοϊκής γραμμής ανάμεσα σε δύο μεγάλα λιμάνια, ενισχύοντας τον τουρισμό, το εμπόριο και τη διασύνδεση των δύο κοινωνιών.