Χεζόνια: Συμφώνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για την επόμενη χρονιά

Στο NBA φαίνεται πως επιστρέφει οριστικά τη νέα σεζόν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για μονοετές συμβόλαιο με αποδοχές 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει ο έγκριτος αναλυτής του ESPN Σαμς Σαράνια.

Ο Κροάτης φόργουορντ μετά τις αιφνιδιαστικές αλλαγές στη Ρεάλ και την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο φαίνεται πως ωρίμασε πολύ γρήγορα στο μυαλό του η σκέψη να αποχωρήσει, καθώς δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται από την ιδέα της συνεργασίας του με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

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