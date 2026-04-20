Μέρα χαράς για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που γιορτάζουν για τα γενέθλια της ομάδας, τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Από νωρίς το απόγευμα χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη μετατρέποντάς την σε...Τούμπα.

Συνθήματα, τραγούδια, σημαίες, καπνογόνα συνθέτουν ένα εορταστικό σκηνικό σε ασπρόμαυρο φόντο με την προσέλευση του κόσμου να μεγαλώνει όσο πλησιάζει το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν το ρολόι έδειξε 19:26, η Αριστοτέλους «πήρε φωτιά»!

Τα 100ά γενέθλια του ΠΑΟΚ στην Αριστοτέλους | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στην πλ. Αριστοτέλους | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η γιορτή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media:

Δείτε βίντεο του thestival.gr από νωρίς το απόγευμα:

Η γιορτή αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ενώ στην πλατεία Αριστοτέλους θα βρεθούν μεγάλες δόξες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

🙏 Ασπρόμαυρη η Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.



📹 @sts71 #paokfc pic.twitter.com/8WsGu4FKS2 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 20, 2026