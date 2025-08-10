Μενού

Χολμς για τη μεταγραφή του: «Ο Θεός κάνει περισσότερα από όσα μπορείς ποτέ να φανταστείς»

Ο Ρισόν Χολμς μέσα από tweet εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι θα παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα.

Ρισόν Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για 1+1.

Ο 32χρονος, μέσα από ανάρτηση στο Twitter νωρίς το πρωί της Κυριακής (10/8) εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για το γεγονός ότι θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

