Μενού

Χολμς: Γιατί κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram

Ο Ρισόν Χολμς δεν αγωνίστηκε καθόλου στο ντέρμπι Παναθηναϊκού AKTOR-Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Reader symbol
Newsroom
Ρισόν Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ούτε για ένα λεπτό δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Έργκιν Άταμαν ο Ρισόν Χολμς στο ντέρμπι Παναθηναϊκού AKTOR-Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ