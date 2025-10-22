Hoopfellas, ΝΒΑ: Τα Hot Takes του για τη νέα σεζόν στο Gazz Floor powered by Novibet

Ο Hoopfellas, με το γνωστό του τρόπο, σχολιάζει στο Gazz Floor τα όσα περιμένουμε να δούμε στον Μαγικό Κόσμο του NBA την φετινή σεζόν!
Ο γνωστός αναλυτής και σκάουτ μάλιστα έδωσε και τα δικά του «Hot Takes» ενόψει της νέας σεζόν του NBA, με τις απόψεις του, πέραν από άριστα εμπεριστατομένες, να έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον!
