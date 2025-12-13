Hoopfellas: Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Λάσο, δεν θα χαϊδέψουμε τα παιδιά

Το δικό του καυστικό σχόλιο για την κατάσταση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατέθεσε ο Hoopfellas στη διάρκεια της εκπομπής Gazz Floor by Novibet.

Αρχικά, αναφέρθηκε, στους Έλληνες παίκτες που πρέπει να κερδίσουν τον χρόνο τους, μέσω της απόδοσής τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι η prime Ρεάλ Μαδρίτης του Πάμπλο Λάσο και όχι η Παρτίζαν του Βουγιόσεβιτς. Είναι η ομάδα που είχε 5ο γκαρντ τον Κοζέρ. Δεν πρέπει, λοιπόν, να χαϊδεύουμε τα παιδιά και να τους δώσουμε χρόνο. Όχι! Θα πρέπει να κερδίσεις τον χρόνο σου. Θα πρέπει να μάθεις να λειτουργείς σε 5 λεπτά ώστε να τα κάνεις 8 και 9. Είναι πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά καλλιεργείς με αυτό τον τρόπο μεγάλη πνευματική δεξιότητα. Είναι πολύ δύσκολο να το έχει αυτό ένας παίκτης».

