Χόρνετς - Πίστονς 104-110: Τρομερή... κλωτσοπατινάδα στη Σάρλοτ με το Ντιτρόιτ να επιβιώνει

Το παρκέ στη Σάρλοτ θύμισε περισσότερο ρινγκ παρά γήπεδο μπάσκετ, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να φεύγουν τελικά νικητές με 110-104 απέναντι στους Χόρνετς, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τεράστια ένταση, γροθιές, αποβολές και απόλυτο... χάος.
Η αναμέτρηση «εξερράγη» στα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπάτε πάνω στον Τζέιλεν Ντούρεν πυροδότησε τα πράγματα. Ο σέντερ των Πίστονς αντέδρασε άμεσα, πλησίασε τον Γάλλο φόργουορντ και τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να τιναχτεί στον αέρα. Ο Ντιαμπάτε προσπάθησε να απαντήσει με γροθιά, ενώ χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν συμπαίκτες και άνθρωποι των Χόρνετς.
