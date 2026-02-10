Μενού

Χόρνετς - Πίστονς 104-110: Τρομερή... κλωτσοπατινάδα στη Σάρλοτ με το Ντιτρόιτ να επιβιώνει

Ανεξέλεγκτο ήταν το σκηνικό στη Σάρλοτ με τους Χόρνετς και τους Πίστονς να δημιουργούν ένα... χάος με τεράστια ένταση και τελικά οι φιλοξενούμενοι έφυγαν νικητές (110-104).

Γροθιές στο ματς Σάρλοτ - Ντιτρόιτ στο ΝΒΑ | YouTube/Chaz NBA
Το παρκέ στη Σάρλοτ θύμισε περισσότερο ρινγκ παρά γήπεδο μπάσκετ, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να φεύγουν τελικά νικητές με 110-104 απέναντι στους Χόρνετς, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τεράστια ένταση, γροθιές, αποβολές και απόλυτο... χάος.

Η αναμέτρηση «εξερράγη» στα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπάτε πάνω στον Τζέιλεν Ντούρεν πυροδότησε τα πράγματα. Ο σέντερ των Πίστονς αντέδρασε άμεσα, πλησίασε τον Γάλλο φόργουορντ και τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να τιναχτεί στον αέρα. Ο Ντιαμπάτε προσπάθησε να απαντήσει με γροθιά, ενώ χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν συμπαίκτες και άνθρωποι των Χόρνετς.

