Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλενα Καραγεωργοπούλου, βουλευτής μέχρι πρότινος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται.

Πλέον το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου μένει με πέντε βουλευτές, με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα να παραμένει με τον ελάχιστο αριθμό βουλευτών που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι οι εξής: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξανδρος Καζαμίας, Τζώρτζια Κεφαλά, Σπύρος Μπιμπίλας και Έλλη Ρούσσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτού που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Επίσης, η βουλευτής αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.