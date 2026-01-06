«Χουάνκαρ θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»: Απειλητικά μηνύματα και 2... γορίλες που τον φύλαγαν

Στην δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά το περιστατικό με τον τραυματισμό του από κροτίδα στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναφέρθηκε ο Χουάνκαρ στο κανάλι των ισπανών «Offsiders» στο Youtube.
Ο έμπειρος αμυντικός αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για την θητεία του στο «τριφύλλι» και ειδικά στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον οποίο όπως είπε: «Καταπληκτικός προπονητής. Έχω μεγάλη εκτίμηση για εκείνον».
