Μενού

«Χουάνκαρ θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»: Απειλητικά μηνύματα και 2... γορίλες που τον φύλαγαν

Ο Χουάνκαρ θυμήθηκε την πιο δύσκολη περιόδο του στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Στην δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά το περιστατικό με τον τραυματισμό του από κροτίδα στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναφέρθηκε ο Χουάνκαρ στο κανάλι των ισπανών «Offsiders» στο Youtube.

Ο έμπειρος αμυντικός αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για την θητεία του στο «τριφύλλι» και ειδικά στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον οποίο όπως είπε: «Καταπληκτικός προπονητής. Έχω μεγάλη εκτίμηση για εκείνον».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ