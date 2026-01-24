Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Το έβλεπε... βαρέλι με 150 εύστοχα σουτ στην προπόνηση!

Ο Ισπανός ανέβασε ένα στόρι από την προπόνηση που έκανε με το ειδικό gun στο σουτ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν το πόσο καλό χέρι έχει, καθώς τα ποσοστά του ήταν εξωφρενικά. Συγκεκριμένα, όπως φάνηκε από το στόρι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ισπανός σούταρε συνολικά 154 σουτ, ευστοχώντας στα 150!

Από τις δύο γωνίες ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε 60/61, από τις δύο 45 μοίρες είχε 60/70 και από την κορυφή μέτρησε 30/33!

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr