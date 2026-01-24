Μενού

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Το έβλεπε... βαρέλι με 150 εύστοχα σουτ στην προπόνηση!

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ανέβασε ένα στορι από την προπόνηση που έκανε στα σουτ, με τον Ισπανό να σουτάρει με το μυθικό 91.5% σε 164 προσπάθειες!

Ο Ισπανός ανέβασε ένα στόρι από την προπόνηση που έκανε με το ειδικό gun στο σουτ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν το πόσο καλό χέρι έχει, καθώς τα ποσοστά του ήταν εξωφρενικά. Συγκεκριμένα, όπως φάνηκε από το στόρι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ισπανός σούταρε συνολικά 154 σουτ, ευστοχώντας στα 150!

Από τις δύο γωνίες ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε 60/61, από τις δύο 45 μοίρες είχε 60/70 και από την κορυφή μέτρησε 30/33!

