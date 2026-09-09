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Χούμελς για Καρέτσα: «Όταν το είδα ανατρίχιασα, δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο σε κανέναν»

Ο Ματς Χούμελς αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ.

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Κωνσταντίνος Καρέτσας
Κωνσταντίνος Καρέτσας | Instagram/kosta.karetsas
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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατάφερε χθες (09/09) να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βιγιαρεάλ (3-2) και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις στη φετινή League Phase του Champions League.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αγώνας στιγματίστηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συγκεκριμένα στο 26' ο Έλληνας διεθνής ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι και να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο, προκαλώντας την ταραχή όλων μας.

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