Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε απόψε (27/08) για τη ρεβάνς των play offs του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι «πράσινοι» παίζουν στην Τσεχία το ευρωπαϊκό τους μέλλον καθώς μετά το «χαρακίρι» στο ΟΑΚΑ με το 2-2 όπως διαμορφώθηκε στο φινάλε, θέλουν μόνο νίκη για να βρεθούν στη league phase της διοργάνωσης.

Ο Νίστρουπ δεν υπολογίζει στον τραυματία Τσάπρα, αντίθετα στην αποστολή θα βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια.