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Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε απόψε (27/08) για τη ρεβάνς των play offs του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε
Ο Τετέη στο Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
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Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε απόψε (27/08) για τη ρεβάνς των play offs του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι «πράσινοι» παίζουν στην Τσεχία το ευρωπαϊκό τους μέλλον καθώς μετά το «χαρακίρι» στο ΟΑΚΑ με το 2-2 όπως διαμορφώθηκε στο φινάλε, θέλουν μόνο νίκη για να βρεθούν στη league phase της διοργάνωσης.

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