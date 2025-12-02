Χριστοφιλέας στο Gazzetta: «Μας τιμά που θα σταθούμε δίπλα στους καλύτερους και θα μας δει όλη η Ελλάδα»

Η Ελλάς Σύρου είναι πανέτοιμη για το μεγάλο παιχνίδι Κυπέλλου της Τετάρτης (3/12, 13:30), καθώς φιλοξενεί στο γήπεδο της Ερμούπολης τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική.
Οι Συριανοί είναι έτοιμοι να ζήσουν την πιο μεγάλη στιγμή του ποδοσφαίρου στο νησί, και η ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, ενόψει του ιστορικού ματς.
