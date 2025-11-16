Μενού

Χρήστος Μουζακίτης: Το παιδί που σταμάτησε να μετράει τ' άστρα και πλέον περπατάει πάνω σε αυτά!

Τι συνδέει τον Χρήστο Μουζακίτη με παίκτες όπως ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Άνσου Φάτι.

Το Golden Boy Web μπήκε στις ζωές μας το 2018, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ψηφίζει το δικό του Golden Boy, βγάζοντας νικητές μερικά από τα αστέρια της Ευρώπης όπως τον Τζάστιν Κλάιφερτ, το Ματέο Γκεντουζί, τον Άνσου Φάτι, τον Καρίμ Αντεγιέμι, τον Νίκολα Ζαλέφσκι και τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ πριν το κατακτήσει ο Κινάν Γιλντίζ την περασμένη χρονιά.

Φέτος, λοιπόν, ήταν η σειρά ενός Έλληνα να σκαρφαλώσει το υψηλότερο σκαλί των προτιμήσεων. Ο λόγος για τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει να είναι οδηγός της σπουδαίας γενιάς που έρχεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κερδίζοντας μία ακόμα σπουδαία διάκριση.

