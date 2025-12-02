Χρήστος Μουζακίτης: Ποιους νίκησε για το βραβείο του Golden Boy Web

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει από χθες το βράδυ στα χέρια του το βραβείο του Golden Boy Web. Σε λαμπερή εκδήλωση που έγινε στο Τορίνο και συγκεκριμένα στο Museo Nazionale dell'Automobile ο νεαρός μέσος έγινε ο πρώτος Έλληνας που διακρίνεται στην εν λόγω ψηφοφορία.
Η συγκεκριμένη ψηφοφορία διενεργείται από την ηλεκτρονική σελίδα της tuttosport. Ο μέσος των νταμπλούχων Ελλάδας συγκέντρωσε σχεδόν 473.000 ψήφους στα τέσσερα στάδια (ίσο με το 39% όλων των ψήφων), ξεπερνώντας τον περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ (σχεδόν 386.000 ψήφους, ίσο με 31,8%).
