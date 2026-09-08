Χρυσή Μπάλα 2026: Με Μέσι και ηχηρές απουσίες η τελική λίστα

Σχεδόν 1,5 μήνας έμεινε για να μάθουμε τον φετινό νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του κορυφαίου ατομικού βραβείου που απονέμεται εδώ και δεκαετίες στο ποδόσφαιρο, με την τελετή να έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά τη δημοσιοποίηση των υποψηφίων για κατηγορίες όπως ο κορυφαίος νεαρός της χρονιάς, ομάδα της χρονιάς ή ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς, ο λογαριασμός της (σσ Χρυσής Μπάλας) αποκάλυψε και την τελική λίστα των 30 παικτών που διεκδικούν το βραβείο του 2026.

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