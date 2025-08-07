Η γαλλική L'Equipe ανακοίνωσε σήμερα τα 30 ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα διεκδικήσουν τη φετινή Χρυσή Μπάλα (Ballon d'Or), με την Παρί Σεν Ζερμέν να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, μετά τη «μαγική» χρονιά που έκανε φέτος κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.

Στη σχετική λίστα των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι διεκδικούν τη Χρυσή Μπάλα για το 2025, βρίσκονται οι 8 από του 11 βασικούς της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ως «μαύρο άλογο» χαρακτηρίζεται η Μπαρτσελόνα, καθώς Λαμίν Γιαμάλ και Ραφίνια την έφεραν ένα βήμα πριν τον τελικό του Champions League.

Το βραβείο για το 2025 δεν θα δοθεί σε όποιον ήταν ο καλύτερος σε όλο το ημερολογιακό έτος αλλά αποκλειστικά στη σεζόν 2024-25, με τη γαλλική L’Equipe να ανακοινώνει τα ονόματα των υποψήφιων.

Χρυσή Μπάλα 2025: Ανακοινώθηκαν οι 30 υποψήφιοι του Ballon d'Or

Η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο, φυσικά, είναι η Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε το Champions League με το εντυπωσιακό 5-0 επί της Ίντερ και έκανε το treble, έχοντας οκτώ παίκτες της ως υποψήφιους.

Ο λόγος για τους Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, Ασράφ Χακίμι, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες και Βιτίνια, ενώ στα φαβορί είναι και ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα.

Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης) Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν) Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν) Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν) Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ) Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ) Βίκτορ Γκιοκέρες (Άρσεναλ) Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) Ασράφ Χακίμ (Παρί Σεν Ζερμέν) Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου) Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν) Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα) Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ) Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ) Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι) Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν) Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν) Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου) Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι) Πέδρι (Μπαρτσελόνα) Ραφίνια (Μπαρτσελόνα) Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ) Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ) Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης) Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν) Φλόριαν Βερτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ) Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)