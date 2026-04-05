Χρυσός ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο του Καΐρου: Επιστροφή στην κορυφή για το ελληνικό «φαινόμενο»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο εθνικός μας πρωταθλητής στους κρίκους, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο του Καΐρου δικαιώνοντας τη φήμη του.

Με βαθμό δυσκολίας 5.600 στο πρόγραμμα που εκτέλεσε στον τελικό, ολοκλήρωσε την προσπάθεια του συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς, με τον Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) να έρχεται δεύτερος με 14.300 βαθμούς και τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη (2021 και 2024) Γιανγκ Λιου, με 13.866.

Η κατάταξη του τελικού

Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμανία) – 14.300 Γιανγκ Λιου (Κίνα) – 13.866 Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833 Αλί Αμπνεκλαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800 Χοακίν Αλβάρες (Χιλή) – 13.400 Πο Χιμέμεθ (Ισπανία) – 13.066