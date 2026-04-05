Χρυσός ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο του Καΐρου: Επιστροφή στην κορυφή για το ελληνικό «φαινόμενο»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο εθνικός μας πρωταθλητής στους κρίκους, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο του Καΐρου δικαιώνοντας τη φήμη του.
Με βαθμό δυσκολίας 5.600 στο πρόγραμμα που εκτέλεσε στον τελικό, ολοκλήρωσε την προσπάθεια του συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς, με τον Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) να έρχεται δεύτερος με 14.300 βαθμούς και τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη (2021 και 2024) Γιανγκ Λιου, με 13.866.
Η κατάταξη του τελικού
- Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366
- Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμανία) – 14.300
- Γιανγκ Λιου (Κίνα) – 13.866
- Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833
- Αλί Αμπνεκλαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800
- Χοακίν Αλβάρες (Χιλή) – 13.400
- Πο Χιμέμεθ (Ισπανία) – 13.066
