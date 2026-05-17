Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή: Φωτογραφίες από τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ γιόρτασε στην κατάμεστη Allwyn Arena την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας κλείσει νωρίτερα με ιδανικό τρόπο τα πλέι οφ φέρνοντας 1-1 με τον Ολυμπιακό και μεγαλώνοντας το αήττητό της στα 24 ματς στη Super League.

Μετά τη λήξη του ντέρμπι ακολούθησαν οι πρώτοι κιτρινόμαυρι πανηγυρισμοί και οι παίκτες έφυγαν για τα αποδυτήρια πριν επιστρέψουν για τη σκέψη τους.

Η ΑΕΚ, πανηγύρισε την 14η κατάκτηση τίτλου στην ιστορία της.

Φιέστα ΑΕΚ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Έξαλλοι πανηγυρισμοί εντός και εκτός γηπέδου

Έξαλλοι πανηγυρισμοί εντός και εκτός του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους φιλάθλους να πανηγυρίζουν με καπνογόνα, συνθήματα και άφθονο αλκοόλ.

Πριν την απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην Ιστορίας της ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος έκανε την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και προχώρησε σε μια μακροσκελή ομιλία.

«Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ», ξεκίνησε να λέει στην ομιλία του με όλο το γήπεδο να τον καλεί να τραγουδήσει! «Όλα θα γίνουν», πρόσθεσε και συνέχισε: «Για καλό και για κακό, ξαναδέστε ζώνες! Έχω το προνόμιο και την τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ! Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους αιώνες».

Μάριος Ηλιόπουλος | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Δικέφαλος παρουσίασε για πρώτη φορά ένα τραγούδι γραμμένο για το επίτευγμα του Δικεφάλου, με τίτλο «Νικητής».

Την παρουσίαση έκανε ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον δηημιουργό του, ενώ τραγούδησε κι αυτός τους στίχους που ακούστηκαν για πρώτη φορά.

Φιέστα ΑΕΚ | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSΙ

Φιέστα ΑΕΚ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Φιέστα ΑΕΚ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI