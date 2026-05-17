Υποψήφια του Dragon's Den εξηγεί γιατί δεν πήρε ούτε ευρώ από το παιχνίδι

Tο "Dragons' Den" είναι ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας που προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε αρκετά ιδιωτικά κανάλια ανά τον κόσμο, ανάμεσα τους και στην Ελλάδα, μέσα από την τηλεόραση του ANT1. Ο διαγωνισμός μεταξύ άλλων αναφέρει ρητά στους όρους του πως η κάθε συμφωνία επενδυτή με επιχειρηματία, από τη στιγμή που θα δώσουν τα χέρια μέχρι να υλοποιηθεί, περιλαμβάνει μια διαδικασία με αρκετά βήματα, ως προς τον έλεγχο από τους συνεργάτες του επενδυτή στο πως εργάζεται ο επιχειρηματίας για να βάλει το προιόν ή την υπηρεσία του σε λειτουργία και όχι μόνο.

Η Μαρίνα, είναι η δημιουργός της πλατφόρμας Dinerly, που περιέχει ένα SAAS (software as service) προιόν το οποίο βοηθάει κατάστηματα εστίασης να παρέχουν υπηρεσίες online, χωρίς προμήθεια. Στο παιχνίδι κατάφερε να διασφαλίσει την πώληση του 4% της εταιρείας της για 30.000 ευρώ. Τελικά, δεν κατάφερε να πάρει τα χρήματα.

Ο λόγος;

Η επιχειρηματίας μέσα από βίντεο που ανέβασε η ίδια στο YouTube, αφηγείται μεταξύ άλλων πως η πλατφόρμα της βρήκε αμέσως πασίγνωστα brand εστίασης ως νέους συνεργάτες, με την βοήθεια του Dragon - συνεργάτη της. Όμως τα σοβαρά πρόβληματα επικοινωνίας με τον προγραμματίστή που είχε σχεδιάσει το software, αλλά και τα τεχνικά λάθη που εμφανίστηκαν στην πορεία και δεν μπορούσε η ίδια να διορθώσει άμεσα, έφεραν το «ναυάγιο στην συμφωνία.

Τελικά το Dinerly σχεδιάστηκε ξανά από την αρχή, χωρίς την βοήθεια των Dragons και σήμερα η υπηρεσία έχει ήδη αρκετούς - όχι ιδιαίτερα γνωστούς- πελάτες που πίνουν νερό στο όνομα της, ή και κάποιο aperol.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό;

Προφανώς και όχι. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας επενδυτής έχει δώσει τα χέρια με επιχειρηματία και όταν σβήνουν οι κάμερες, η συμφωνία καταλήγει σε παταγώδες φιάσκο. Από την άλλη, δεν είναι λίγες και οι προτάσεις επενδύσεων που έχουν απορριφθεί στο Dragon's Den και στη συνέχεια έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια.