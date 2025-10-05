Η άγνωστη τραγωδία που σημάδεψε τον Βιθέντε Ιμπόρα: Οι στάχτες της κόρης του αναπαύονται στο γήπεδο της Λεβάντε

Έμεινε μόλις μία σεζόν στα μέρη μας και στον Ολυμπιακό! Έπαιξε περίπου τη μισή χρονιά. Έτοιμος να τον... φύγουν ήταν, δυσαρέσκεια υπήρχε προς το πρόσωπό του, «είναι αργός» έλεγε ο κόσμος, ωστόσο ο Μεντιλίμπαρ όχι μόνο τον έχρισε ξανά βασικό, αλλά αποτέλεσε και τον εγκέφαλό του μέσα στο χορτάρι. Ο Βιθέντε Ιμπόρα απέδειξε (σιγά που το είχε ανάγκη ο άνθρωπος) γιατί και πώς έχει κατακτήσει 4 Europa League και ισάριθμα ευρωπαϊκά σούπερ καπ. Γιατί και πως έχει παρά κάτι 500 συμμετοχές στα δύο κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη, σε Ισπανία και Αγγλία. Απίστευτος ανασταλτικά, βρισκόταν παντού. Ήταν όμως και αυτός που έβγαζε την ομάδα μπροστά με τις μπαλιές του για το άμεσο παιχνίδι που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ.

Ιμπόρα | eurokinissi

Πρόλαβε και «δέθηκε» σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, με τους «ερυθρόλευκους». Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι στο μονοετούς διάρκειας συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τους Πειραιώτες - υπό τον Ντιέγκο Μαρτίνες η τεχνική ηγεσία τότε - ήταν αποφασισμένος:«Μία σεζόν και επιστροφή στη Λεβάντε. Να την ανεβάσω και να κλείσω την καριέρα μου».

Διαβάστε ακόμα: «Αν είσαι κουρασμένος κάλεσε να έρθει άλλος»: Η άγνωστη μαρτυρία από την τραγωδία των οπαδών του ΠΑΟΚ στα Τέμπη

Οι σκέψεις που τον βάραιναν και τον προβλημάτιζαν για πρώτη φορά ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η αγάπη του κόσμου, τα όσα έζησαν με την κατάκτηση του Conference League τον ανάγκαζαν να σκέφτεται ξανά και ξανά για το αν θα παρέτεινε την παραμονή του στον Πειραιά για έναν ακόμη χρόνο. Είχε παραδεχθεί πως έφτασε πολύ κοντά, για πρώτη φορά το δίλημμα ήταν τόσο μεγάλο, αλλά επικράτησε το συναίσθημα και η καρδιά.

Ιμπόρα | eurokinissi

Είναι σπάνιοι πλέον αυτοί οι τύποι που δένονται τόσο πολύ με τις αγαπημένες τους ομάδες και δεν τις αφήνουν με τίποτα. Θα πει κανείς, «είχε κατακτήσει τα πάντα, ήταν 36άρης», αλλά για σκεφτείτε από την άλλη: το κίνητρο είναι υψηλό, η ευκαιρία εκεί να περιμένει για την παρουσία σε επίπεδο Europa League μόνο για έναν χρόνο ακόμα. Ένας χρόνος... Η δεύτερη επιλογή ήταν η Β΄κατηγορία της Ισπανίας.

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεχίσω να παίζω στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή η καρδιά μου ζητάει κάτι άλλο!» είχε γράψει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Ιμπόρα | eurokinissi

Για τον Βιθέντε Ιμπόρα η Λεβάντε είναι πολλά περισσότερα από την αγαπημένη του ομάδα. Αυτήν που υπηρέτησε για 8 χρόνια, από την δεύτερη ομάδα της ακόμα. Εκεί, στο γήπεδό της, στο Ciutat de Valencia, αναπαύεται η κορούλα του.

Η άγνωστη τραγωδία που τον σημάδεψε

Το 2011, ο Ιμπόρα και η σύζυγός του έχασαν την πρώτη τους κόρη, την Άλμα. Είχε γεννηθεί πρόωρα και πέθανε λίγες μέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα, μια μαχαιριά στην καρδιά για τον γεννημένο στην Μονκάδα μέσο, επαρχία της Βαλένθια.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος με δάκρυα στα μάτια. Στη συνέντευξη Τύπου, πριν λίγες ημέρες, με την οποία ανακοίνωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο, ρωτήθηκε για την πιο δύσκολη στιγμή που είχε στην καριέρα του.

Ιμπόρα | Youtube

«Η πιο δύσκολη; Λοιπόν, έχεις τραυματισμούς, αλλά είσαι μέρος αυτού. Θα έλεγα, όσον αφορά τα αθλητικά και προσωπικά ζητήματα, την απώλεια της πρωτότοκης μας κόρης, της Άλμα».

Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και με δάκρυα στα μάτια, πρόσθεσε: «Ήταν όμως πάντα μαζί μας και μας καθοδηγούσε. Την ένιωθα κοντά μου. Κάθε φορά που έπαιζε εδώ στο Ciutat, γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά οι στάχτες της βρίσκονται στο γήπεδο του Ciutat. Φανταστείτε λοιπόν τι σήμαινε για μένα κάθε λεπτό και κάθε παιχνίδι που έχω παίξει στο Ciutat», αποκάλυψε ο Βιθέντε Ιμπόρα που δήλωσε ερωτευμένος με την Λεβάντε, γιατί «είναι όπως η ζωή, με λύπες και χαρές».

Ιμπόρα | Eurokinissi

Ο θρύλος της Λεβάντε μάλιστα, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της μικρής του κόρης, έθεσε εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του, Χουάν Ιγνάθιο Μαρτίνεθ, για τον αγώνα με τη Σεβίλλη.

«Μου είπε: "Μίστερ, είναι θέλημα Θεού και αν θέλεις, μπορείς να βασιστείς σε μένα"», αποκάλυψε ο Χουάν Ιγνάθιο Μαρτίνεθ, ο οποίος με τη σειρά του τον ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο.

