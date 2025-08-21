Η άνοιξη του ΠΑΟΚ μέσα από τα μάτια του Χρήστου Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει απόψε το πρώτο του βήμα για τους ομίλους του Europa League στην Κροατία, την ώρα που έκλεισε τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη.
Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται στην Αδριατική Ριβιέρα, τη Ριέκα, χωρίς πίεση αλλά και πίστη.
Ο Μεϊτέ και ο Λουτσέσκου έστειλαν το μήνυμα, ο Γιακουμάκης φέρνει αύρα επιστροφής, την ίδια ώρα που ο Ζαφείρης ελπίδα για το μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.