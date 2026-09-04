Η απάντηση της Ίντερ στον Ολυμπιακό για τον Μανκούζο!

Η Ίντερ απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού για τον Ματίας Μανκούζο. Πρόκειται για 19χρονο κεντρικό χαφ, που θεωρείται από τα πιο σημαντικά νέα ταλέντα των Μιλανέζων, με ήδη σχεδόν 90 παιχνίδια στα πόδια του σε όλες τις ομάδες της Ίντερ από Κ17 έως Κ23!

Οι Ιταλοί απάντησαν ότι ο Μανκούζο, με ρίζες από την Ουρουγουάη, ούτε πωλείται, ούτε δίνεται δανεικός, γιατί εκτιμάται ότι θα υπολογίζεται σύντομα για την πρώτη ομάδα τους. Λεπτομέρεια: Μάνατζερ του είναι ο ίδιος που έχει τον Πιρόλα.

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