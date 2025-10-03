Η αποκάλυψη του τερματοφύλακα της Λιλ για τις τρεις αποκρούσεις: «Το είχα υποσχεθεί στην κοπέλα μου»

Η Λιλ πήρε σπουδαίο «διπλό» επί της Ρόμα με 1-0 και έκανε το 2/2 στο Europa League χάρη σε γκολ του Χάραλντσον στο 6ο λεπτό.

Ωστόσο ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο τερματοφύλακας της ομάδας, Μπερκέ Οζέρ.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ο Μπερκέ Οζέρ αποκτήθηκε από τη Λιλ το περασμένο καλοκαίρι και μετά την αποχώρηση του Λούκας Σεβαλιέ είναι ο βασικός τερματοφύλακας της γαλλικής ομάδας. Ο 25χρονος έχει αρχίσει ήδη να αφήνει το δικό του αποτύπωμα, κάτι που απέδειξε το βράδυ της Πέμπτης (2/10).

Στο 82', η Ρόμα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει κερδίζοντας πέναλτι, αλλά ο Ντόβμπικ δεν κατάφερε να νικήσει τον Τούρκο γκολκίπερ από τα έντεκα βήματα.

Ωστόσο, ο διαιτητής έδειξε επανάληψη του πέναλτι, αφού ο Οζέρ είχε βγει από τη γραμμή του τέρματός του, το πέναλτι επαναλήφθηκε και συνέβη... ακριβώς το ίδιο! Απόκρουση και επανάληψη, καθώς και πάλι είχε βγει από το όριο της γραμμής.

Τελικά, στην τρίτη εκτέλεση και σε μια προσπάθεια να σπάσει το ρόδι, ο Σουλέ ήταν εκείνος που ανέλαβε στέλνοντας την μπάλα από την άλλη πλευρά, όμως ο Οζέρ μάντεψε ξανά σωστά αποκρούοντας το -νόμιμο αυτή τη φορά- πέναλτι!

Ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την φοβερή του εμφάνιση, έβγαλε στη φόρα ιστορία από τα... παρασκήνια με πρωταγωνίστρια την κοπέλα του!

«Τρεις αποκρούσεις, ε; Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι σαν όνειρο! Ήξερα ότι μπορούσα να αποκρούσω το πρώτο, αλλά τα άλλα δύο; Ήταν απίστευτο. Πριν τον αγώνα είπα στην κοπέλα μου ότι δεν θα δεχθώ γκολ. Το υποσχέθηκα και κράτησα τον λόγο μου», αποκάλυψε ο Τούρκος τερματοφύλακας.