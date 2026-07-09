Η «αρκούδα» και το μπάσκετ του Ζοτς

«Κατανοώ τις όποιες ανησυχίες γεννάει η μη προσθήκη ενός ακόμα κλασσικού σέντερ, όμως η επιλογή μου είναι αυτή. Θέλων αυτόν τον παίχτη για τον ρόλο».
Η απάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ερώτημα «Yabusele ή καθαρό πεντάρι» ήταν μάλλον αποστομωτική. Το πλάνο του Σέρβου κόουτς είναι ξεκάθαρο.
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