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Η «αρκούδα» και το μπάσκετ του Ζοτς

Ωθούμενος από την επιθυμία και το όραμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό που έφερε πίσω στην Ευρώπη τον Γιαμπουσέλε.

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Γιαμπουσέλε
Ο Γιαμπουσέλε με τη φανέλα της Γαλλίας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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«Κατανοώ τις όποιες ανησυχίες γεννάει η μη προσθήκη ενός ακόμα κλασσικού σέντερ, όμως η επιλογή μου είναι αυτή. Θέλων αυτόν τον παίχτη για τον ρόλο».

Η απάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ερώτημα «Yabusele ή καθαρό πεντάρι» ήταν μάλλον αποστομωτική. Το πλάνο του Σέρβου κόουτς είναι ξεκάθαρο. 

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