Η «αρκούδα» και το μπάσκετ του Ζοτς

«Κατανοώ τις όποιες ανησυχίες γεννάει η μη προσθήκη ενός ακόμα κλασσικού σέντερ, όμως η επιλογή μου είναι αυτή. Θέλων αυτόν τον παίχτη για τον ρόλο».

Η απάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ερώτημα «Yabusele ή καθαρό πεντάρι» ήταν μάλλον αποστομωτική. Το πλάνο του Σέρβου κόουτς είναι ξεκάθαρο.

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