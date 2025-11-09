Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός... γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά τη νίκη του στη Λεωφόρο και πλέον η κορυφή ανήκει στον Ολυμπιακό. Στο -3 η 3η ΑΕΚ, στο -10 το «τριφύλλι»!
Ο Παναθηναϊκός έδωσε το απόλυτο ντέρμπι επιβίωσης απέναντι στον ΠΑΟΚ, κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες του για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος — και τα κατάφερε. Το «τριφύλλι» παρουσιάστηκε άψογα προετοιμασμένο, ουσιαστικό και εντυπωσιακό στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, διάστημα στο οποίο πέτυχε δύο γκολ με τους Πάντοβιτς και Γέντβαϊ.
Το γρήγορο 2-0 έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, καθώς οι «πράσινοι» άντεξαν την ασφυκτική πίεση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο — πίεση που κορυφώθηκε μετά το εξαιρετικό τέρμα του Κωνσταντέλια, το οποίο μείωσε σε 2-1.
Μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα, η κορυφή της βαθμολογίας απέκτησε νέο ενδιαφέρον: ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μόνος πρώτος, ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο -2, η ΑΕΚ στο -3, ενώ ο Παναθηναϊκός —παρά το ματς λιγότερο— μείωσε τη διαφορά στους 10 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
- Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet 3-0
- Αρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0
- Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3
- Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2
- ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1
- Ατρόμητος – Βόλος 0-1
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1
Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 25
2. ΠΑΟΚ 23
3. ΑΕΚ 22
4. Βόλος 18
5. Λεβαδειακός 18
6.Παναθηναϊκός 15
7.Άρης 13
8. Κηφισιά 12
9. Παναιτωλικός 11
10. Ατρόμητος 9
11. Αστέρας AKTOR 7
12.ΑΕΛ Novibet 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
- Σεξοθεραπεύτρια αποκαλύπτει τα δύο πιο συνηθισμένα φετίχ - Το ένα παραείναι για «μερακλήδες»
- Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο
- Η εξήγηση για την απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του, Κίλι
- Μοντέλο, Youtuber και βαποράκι: Αυτός είναι ο «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών» με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.