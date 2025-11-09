Μενού

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού

Αλλαγές στην βαθμολογία της δέκατης αγωνιστικής της Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού.

παναθηναικος
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός... γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά τη νίκη του στη Λεωφόρο και πλέον η κορυφή ανήκει στον Ολυμπιακό. Στο -3 η 3η ΑΕΚ, στο -10 το «τριφύλλι»!

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το απόλυτο ντέρμπι επιβίωσης απέναντι στον ΠΑΟΚ, κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες του για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος — και τα κατάφερε. Το «τριφύλλι» παρουσιάστηκε άψογα προετοιμασμένο, ουσιαστικό και εντυπωσιακό στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, διάστημα στο οποίο πέτυχε δύο γκολ με τους Πάντοβιτς και Γέντβαϊ.

Το γρήγορο 2-0 έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, καθώς οι «πράσινοι» άντεξαν την ασφυκτική πίεση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο — πίεση που κορυφώθηκε μετά το εξαιρετικό τέρμα του Κωνσταντέλια, το οποίο μείωσε σε 2-1.

Μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα, η κορυφή της βαθμολογίας απέκτησε νέο ενδιαφέρον: ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μόνος πρώτος, ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο -2, η ΑΕΚ στο -3, ενώ ο Παναθηναϊκός —παρά το ματς λιγότερο— μείωσε τη διαφορά στους 10 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

  1. Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet 3-0
  2. Αρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0
  3. Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3
  4. Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2
  5. ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1
  6. Ατρόμητος – Βόλος 0-1
  7. Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 25

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Βόλος 18

5. Λεβαδειακός 18

6.Παναθηναϊκός 15

7.Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 11

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας AKTOR 7

12.ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

