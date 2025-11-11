Η βιντεοκλήση Σιώπη - Κωνσταντέλια ως «αντίδοτο» στην τοξικότητα

Ο Μανώλης Σιώπης βρέθηκε στο «στόχαστρο» χρηστών των social media με αφορμή το φάουλ που έκανε στον Κωνσταντέλια στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, από το οποίο ο 21χρονος διεθνής απόκομισε τραυματισμό.
Ο χαφ των «πρασίνων» ανέβασε στο instagram του, μια φωτογραφία από βιντεοκλήση με τον Κωνσταντέλια, μέσα από το ξενοδοχείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι διεθνείς για τα παιχνίδια της Εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία.
Στη βιντεοκλήση, εκτός από τον Κωνσταντέλια και τον Σιώπη, ήταν και ο Λάζαρος Ρότα με τον Χρήστο Ζαφείρη.
- Ο Κουτσούμπας και το βιβλίο του Τσίπρα, το υπερταμείο και η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι στην Ελλάδα
- Nίκος Πλακιάς από Άρειο Πάγο: «Ο Καραμανλής είναι υπαίτιος για τη δολοφονία 57 ψυχών -Έκτρωμα το άρθρο 86»
- Τζέσι Πλέμονς: Η πιο παρανοϊκά αριστουργηματική περίπτωση του «λανθιμικού» σύμπαντος
- Η ταβέρνα για την οποία δεν έχει γράψει κανείς, αλλά έχει την καλύτερη προβατίνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.