Η βιντεοκλήση Σιώπη - Κωνσταντέλια ως «αντίδοτο» στην τοξικότητα

Ο Μανώλης Σιώπης βρέθηκε στο «στόχαστρο» χρηστών των social media με αφορμή το φάουλ που έκανε στον Κωνσταντέλια στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, από το οποίο ο 21χρονος διεθνής απόκομισε τραυματισμό.

Ο χαφ των «πρασίνων» ανέβασε στο instagram του, μια φωτογραφία από βιντεοκλήση με τον Κωνσταντέλια, μέσα από το ξενοδοχείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι διεθνείς για τα παιχνίδια της Εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία.

Στη βιντεοκλήση, εκτός από τον Κωνσταντέλια και τον Σιώπη, ήταν και ο Λάζαρος Ρότα με τον Χρήστο Ζαφείρη.

Βιντεοκλήση Σιώπη - Κωνσταντέλια | instagram/siopis_manolis21