Η βιντεοκλήση Σιώπη - Κωνσταντέλια ως «αντίδοτο» στην τοξικότητα

Σιώπης και Κωνσταντέλιας σε στιγμιότυπο από τη μεταξύ τους βιντεοκλήση μετά τον τραυματισμό του παίκτη του ΠΑΟΚ.

Σιώπης - Κωνσταντέλιας
Σιώπης και Κωνσταντέλιας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Μανώλης Σιώπης βρέθηκε στο «στόχαστρο» χρηστών των social media με αφορμή το φάουλ που έκανε στον Κωνσταντέλια στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, από το οποίο ο 21χρονος διεθνής απόκομισε τραυματισμό.

Ο χαφ των «πρασίνων» ανέβασε στο instagram του, μια φωτογραφία από βιντεοκλήση με τον Κωνσταντέλια, μέσα από το ξενοδοχείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι διεθνείς για τα παιχνίδια της Εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία.

Στη βιντεοκλήση, εκτός από τον Κωνσταντέλια και τον Σιώπη, ήταν και ο Λάζαρος Ρότα με τον Χρήστο Ζαφείρη.

Σιώπης - Κωνσταντέλιας
Βιντεοκλήση Σιώπη - Κωνσταντέλια | instagram/siopis_manolis21

 

 

