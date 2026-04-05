Η βραδιά που όλο το Καμπ Νου άκουγε Λευτέρη Πανταζή

Η συγκεκριμένη ιστορία στους νεότερους μπορεί να μοιάζει με... τρολιά. Είναι όμως πέρα για πέρα αληθινή. Πώς μπάινουν όμως στην ίδια πρόταση η Μπαρτσελόνα, το θρυλικό Καμπ Νου και ο Λευτέρης Πανταζής; Το κοινό τους σημείο είναι ο Πανιώνιος και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε.

Για όσους δεν τον ξέρουν ή δεν το θυμούνται, καθώς έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια, ο Λευτέρης Πανταζής για μία πενταετία (2002-2006) διετέλεσε μεγαλομέτοχος του Πανιωνίου με τη διοίκηση της ομάδας να έχει ο Αχιλλέας Μπέος (είχε αναλάβει από το 1999 το μάνατζμεντ). Μάλιστα οι Νεοσμυρνιώτες έχοντας τερματίσει 5οι το 2003 είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Κύπελλο UEFA. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα είχε τρεις ομάδες στο Champions League, τρεις στο UEFA και άλλες στο Intertoto (θα σας το θυμίσουμε άλλη φορά αυτό το... φρούτο).

Ο Πανιώνιος στο Καμπ Νου

Την περίοδο 2003/04, λοιπόν, ο Πανιώνιος έπαιζε στην Ευρώπη. Στον πρώτο γύρο θα αποκλείσει τη Νόρτζελαντ αλλά στην κλήρωση θα πέσει πάνω στην Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» δεν είχαν μπει ακόμη στη εποχή Μέσι, Γκουαρδιόλα κοκ, ήταν όμως η Μπαρτσελόνα. Με τον πιτσιρικά Τσάβι στη μεσαία γραμμή, δίπλα σε Όφερμαρς και Λουίς Ενρίκε και επιθετικούς όπως ο Κλάιφερτ, το wonderkid της εποχής, Σαβιόλα και φυσικά τον Ροναλντίνιο.

Το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού έγινε στη Νέα Σμύρνη. Η Μπαρτσελόνα θα περάσει με 3-0 (Λουίς Γκαρσία, Κλάιφερτ και Τσάβι τα γκολ) και ουσιαστικά θα δώσει διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς της 27ης Νοεμβρίου.

Ο Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος προσπαθεί να σταματήσει τον Ροναλντίνιο, στο πρώτο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη | INTIME SPORTS / ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Πανταζής στα μεγάφωνα του γηπέδου

Ο Πανιώνιος θα φροντίσει για την άψογη φιλοξενία της Μπάρτσα στο πρώτο παιχνίδι. Σε ανταπόδοσή της, ο Χουαν Λαπόρτα και ο οργανισμός της Μπαρτσελόνα θα βάλει στα μεγάφωνα του γηπέδου τα τραγούδια του μεγαλομετόχου του Πανιωνίου. Έτσι στο Καμπ Νου θα ακουστεί ο ΛεΠά!

Ο ίδιος ο Λευτέρης Πανταζής είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. «Θυμάμαι είχαν πει από τα μεγάφωνα πως κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Πανιωνίου που είναι τραγουδιστής. Και προς τιμήν μου έβαλαν ένα τραγούδι που είχα βγάλει τότε, το “για πρώτη φορά” και το άκουσαν 70.000 άτομα που ήταν στο γήπεδο», είχε πει το 2020 σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Δείτε τη σχετική αναφορά του μετά από το 1:40

Για την ιστορία, ο Πανιώνιος στάθηκε καλά σε εκείνο το παιχνίδι όμως ηττήθηκε με 2-0 (Σαβιόλα, Λουίς Γκαρσία) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, όπως ακριβώς και οι ΠΑΟΚ (από Ντέμπρετσεν) και Άρης (από Περούτζια). Ο δε Λευτέρης Πανταζής έμεινε για λίγο ακόμα στην ομάδα, πριν περάσει στα χέρια του Κ. Τσακίρη. Ε, για την Μπαρτσελόνα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι...