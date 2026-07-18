Η Ελένη Ιακωβάκη πρωταθλήτρια Ευρώπης με απίθανο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό Κ18

Η Ελένη Ιακωβάκη από το Ριέτι αρχίζει να γράφει τη δική της ιστορία για τον ελληνικό στίβο. Η 17χρονη με μια απίθανη κούρσα στον τελικό των 400μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με ένα τρελό διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 52.38.

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