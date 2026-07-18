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Λορέντζο Καριέρε: Συγκλόνισε ο επικήδειος του γιου του - «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε.

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Κηδεία Λορέντζο Καριέρε
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε | NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας
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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. 

Κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας, ο επικήδειος από τον γιο του Λορέντζο, Ρομπέρτο προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

«Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε συγκλονισμένος, λυγίζοντας όσους βρέθηκαν στον ναό.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας, ο Ρομπέρτο στεκόταν δίπλα στη μητέρα του, Έλενα Κατραβά, και στον αδελφό του, Αλεσάντρο, οι οποίοι αποχαιρέτησαν με αξιοπρέπεια τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Έλενα Κατραβά
Η Έλενα Κατραβά και ο Γιάννης Κουτράκης | NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

 

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