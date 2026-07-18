Το μέρος που έχουν τα σπίτια τους ζάμπλουτοι και γαλαζοαίματοι δεν είναι νησί

Άλλο μέρος έχει το όνομα και άλλο, όπως φαίνεται στην πράξη, τη χάρη. Τα προηγούμενα χρόνια η Μύκονος ήταν το πρώτο μέρος που σου ερχόταν στο μυαλό εάν ήθελες να πεις κάποια τοποθεσία που όλοι οι διάσημοι είχαν μία βίλα.

Ωστόσο, παράλληλα με το Νησί Των Ανέμων, αλλά και μέχρι σήμερα ένα άλλο μέρος, όχι μακριά από την Αθήνα, δείχνει να έχει κλέψει την καρδιά πλούσιων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αφού έχουν χτίσει εκεί τις υπερπολυτελείς βίλες τους.

Ο λόγος για το καταπράσινο Πόρτο Χέλι της Αργολίδας με τα πριβέ λιμανάκια, το οποίο απέχει δύο ώρες από την πρωτεύουσα και δέκα λεπτά από τις κοσμοπολίτικες Σπέτσες, ενώ δεν λέγεται τυχαία «Ελληνική Ριβιέρα» από τα διεθνή Μέσα.

Ένα από τα μεγάλα ατού του σε σχέση με άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς είναι το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει ιδιωτικότητα και να σε προστατεύσει απο τα αδιάκριτα βλέμματα, αλλά και τα φλας των παπαράτσι εάν είσαι διάσημος.

Βέβαια, το Πόρτο Χέλι δεν ήταν πάντα ο exclusive και πολυτελής προορισμός που θεωρείται σήμερα, συγκεντρώνοντας επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του '60 ήταν μάλλον ένα γραφικό ψαροχώρι, στο οποίο μπορούσες να αγοράσεις εκτάσεις σε πολύ χαμηλές τιμές.

Στα τέλη της συγκεκριμένης δεκαετίας έγινε η αρχή για τη «μεταμόρφωση» της περιοχής, η οποία συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, αλλά και του '80 για να φτάσουμε σήμερα οι τιμές να έχουν εκτοξευτεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι εάν ψάξεις να αγοράσεις κάποια βίλα, το πιθανότερο είναι ότι στην αγγελία δεν θα βρεις καν τιμή, ενώ σε όσες υπάρχει τιμή, το νούμερο είναι εφταψήφιο και δύσκολα το "1" θα είνα το πρώτο ψηφίο.

Με άλλα λόγια, όσοι στα '60s και '70s αγόρασαν σπίτι στην περιοχή, έβλεπαν πολύ μπροστά και αν μη τι άλλο σήμερα είναι διπλά κερδισμένοι είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μελλοντικοί πωλητές.

Φυσικά, εκτός από Έλληνες και ξένους εφοπλιστές, στη γοητεία του «Ελληνικού Σεν Τροπέ» δεν έχουν αντισταθεί ούτε γαλαζοαίματοι, όπως η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας ή η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που πούλησε την έπαυλη πριν μερικά χρόνια.

Τέλος, δεν απουσιάζουν ούτε οι σταρ του Χολιγουντ, όπως ο Χιου Γκραντ που το έχει για ησυχαστήριο, αλλά και ο πρώτος κινηματογραφικός Τζέις Μποντ, ο αξέχαστος Σον Κόνερι, ο οποίος είχε αγοράσει βίλα στην περιοχή το 2013.