Η εμβληματική Μπίλι Τζιν Κινγκ αποφοίτησε και μοίρασε μαθήματα ζωής - «Μου πήρε μόλις 61 χρόνια»

Όταν η Μπίλι Τζιν Κινγκ εγκατέλειψε τις σπουδές της το 1964 είχε σοβαρούς λόγους. Μέσα σε λίγα χρόνια είχε αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του τένις στον κόσμο και αποφάσισε να αφοσιωθεί στο άθλημα. Αλλά, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο και αποφοίτησε... 69 χρόνια μετά.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής καριέρας της, κέρδισε 39 πρωταθλήματα, ένα Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας και ένα Μετάλλιο Τιμής από το Κογκρέσο. Και όλα αυτά ενώ αγωνιζόταν για την ισότητα των φύλων και τις ίσες αμοιβές.

Πέρσι, αποφάσισε να συνεχίσει τα μαθήματα Ιστορίας που είχε ξεκινήσει πριν από έξι δεκαετίες και σε ηλικία 82 ετών έλαβε το πτυχίο της.

«Είναι προνόμιο για μένα να είμαι εδώ, ως μέλος της τάξης αποφοίτησης. Ναι μωρό μου, μόλις 61 χρόνια» πανηγύρισε η εμβληματική Μπίλι Τζιν Κινγκ.

Θυμήθηκε την οικογένειά της, τον πυροσβέστη πατέρα και τη νοικοκυρά μητέρα της, και παραδέχθηκε πως, όπως και πολλοί από τους συμφοιτητές της, είναι το πρώτο μέλος που πήρε κολεγιακό πτυχίο.

«Όπως τόσοι πολλοί από τους συναδέλφους μου απόφοιτους, είμαι το πρώτο μέλος της άμεσης οικογένειάς μου που αποφοίτησα από το Κολέγιο» είπε.

Παραδέχθηκε πως το κίνητρο της από μικρή ήταν να παλέψει κατά των διακρίσεων. Ήταν μόλις 12 ετών όταν παρατήρησε πως όλοι οι τενίστες ήταν λευκοί, κάτι που της φαινόταν ακατανόητο.

«Αναρωτήθηκα: πού είναι όλοι οι άλλοι; Από εκείνη τη μέρα, αφιέρωσα της ζωή μου στην ισότητα και τη συμπεριληπτικότητα για όλους. Το τένις είναι παγκόσμιο άθλημα και έγινε η πλατφόρμα μου, αλλά η ισότητα ήταν το όνειρό μου, να κάνω τον κόσμο καλύτερο μέρος».

«Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη συμπεριληπτικότητα εκτός και εάν έχουμε περιθωριοποιηθεί» συμπέρανε.

Η Κινγκ, μία από τις λίγες ανοιχτά γκέι αθλήτριες, ίδρυσε το Women’s Tennis Association το 1973 και, μέσω αγώνα, πέτυχε εργασιακή και μισθολογική ισότητα για τους τενίστες στις ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά, κέρδισε τον Μπόμπι Ριγκς σε έναν ιστορικό αγώνα των φύλων.

Ολοκλήρωσε την ομιλία της με μία συμβουλή προς τους νεότερους: «Να περνάτε καλά, να είστε άφοβοι, να γράψετε ιστορία».