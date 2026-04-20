Ο Τσιτσιπάς και τα περασμένα μεγαλεία: Πτώση στο Νο 80 της κατάταξης - Άνοδος για Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να πέφτει στην παγκόσμια κατάταξη, υποχωρώντας ακόμη 13 θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, «βυθισμένος» πλέον στο Νο 80 του κόσμου με 715 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ATP.

Αυτή, μάλιστα, είναι η χειρότερη θέση του μετά το Νο 82 τον Μάρτιο του 2018! Στο μεταξύ ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε για δεύτερη εβδομάδα στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση, κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι και Μόντε Κάρλο.

Στην «άβυσσο» ο Τσιτσιπάς - Η πρώτη δεκάδα των ανδρών:

(Ιταλία) 13.350 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.960

(Γερμανία) 5.255 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.710

(Καναδάς) 4.100 Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.070

(ΗΠΑ) 3.870 Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.845

(Ιταλία) 3.715 Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.560

Άνοδος για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη από την άλλη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει 1.348 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή παραμένει με μεγάλη διαφορά η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:

(Λευκορωσία) 10.895 βαθμοί Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.500

(ΗΠΑ) 7.279 Ίγκα Σβιάτεκ ( Πολωνία) 7.273

(ΗΠΑ) 6.136 Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.995

(Ουκρανία) 3.910 Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 3.746

(Ιταλία) 3.722 Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.531