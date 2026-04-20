Ο Τσιτσιπάς και τα περασμένα μεγαλεία: Πτώση στο Νο 80 της κατάταξης - Άνοδος για Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να πέφτει στην παγκόσμια κατάταξη, υποχωρώντας ακόμη 13 θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, «βυθισμένος» πλέον στο Νο 80 του κόσμου με 715 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ATP.
Αυτή, μάλιστα, είναι η χειρότερη θέση του μετά το Νο 82 τον Μάρτιο του 2018! Στο μεταξύ ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε για δεύτερη εβδομάδα στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση, κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι και Μόντε Κάρλο.
Στην «άβυσσο» ο Τσιτσιπάς - Η πρώτη δεκάδα των ανδρών:
- Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.350 βαθμοί
- Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.960
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.255
- Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.710
- Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.100
- Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.070
- Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.870
- Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.845
- Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.715
- Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.560
Άνοδος για τη Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη από την άλλη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε σήμερα η WTA.
Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει 1.348 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή παραμένει με μεγάλη διαφορά η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:
- Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.895 βαθμοί
- Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.500
- Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.279
- Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.273
- Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.136
- Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.995
- Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.910
- Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 3.746
- Τζάσμιν Παολίνι (Ιταλία) 3.722
- Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.531
