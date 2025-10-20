Η επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου

Στην έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος έπρεπε να δούμε πρώτα από όλα ποια θα ήταν η εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ντέρμπι της στην σεζόν καθώς αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ στην Opap Arena: δεν ήταν η καλύτερη.

Επρεπε να δούμε αν ο ΠΑΟ θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στις νίκες του σε ένα δύσκολο ματς στην Θεσσαλονίκη με τον Αρη: δεν τα κατάφερε. Επρεπε επίσης να δούμε αν οι αλλαγές προπονητών στον Παναιτωλικό και στον Αστέρα βοήθησαν τις ομάδας.

Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

