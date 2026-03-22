Η ευχάριστη είδηση της ημέρας: 4 μετάλλια για την 9χρονη Μαρίλια Κουππάρη στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Μολδαβίας

Το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Μολδαβίας το 2026 έλαβε χώρα σήμερα Κυριακή στις 22/3 με σκοπό την προώθηση νέων καλλιτεχνών και χορευτών.
Ανάμεσα στα νέα αστέρια, ξεχώρισε η 9χρονη Μαρίλια Κουππάρη η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και επέστρεψε με τέσσερα μετάλλια.
Συγκεκριμένα, κατάφερε να φέρει δύο χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια. Την καθοδήγησε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελισάβετ Γιαννοπούλου, σε μια ιστορία που εμπνέει.
