Η Φωλιά Δικέφαλου Αετού και το όραμα Σαββίδη για το σπίτι του ΠΑΟΚ

Ονομάστηκε «Φωλιά Δικέφαλου Αετού» και δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας επικοινωνιακής έμπνευσης της στιγμής ή μιας τυπικής εταιρικής διαδικασίας. Η επιλογή του ονόματος της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) για τη «Νέα Τούμπα» ήταν μια αμιγώς προσωπική σκέψη του Ιβάν Σαββίδη, μια ιδέα που γεννήθηκε και ωρίμασε μέσα από τη σταθερή, διαχρονική του εμμονή με τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

