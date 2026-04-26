Η φωτογραφία της χρονιάς: Ο κυπελλούχος Τιάγκο Νους στα κάγκελα για την πιο ιερή αγκαλιά

Η 25η Απριλίου 2026 έχει ήδη χαραχθεί με χρυσά γράμματα στο πάνθεον της ιστορίας του ΟΦΗ. Σε μια μαγική, ανεπανάληπτη βραδιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, οι Κρητικοί γονάτισαν τον ΠΑΟΚ και σήκωσαν στον ουρανό το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας τους. Όμως, πέρα από τα αγωνιστικά συστήματα και την απονομή, μία συγκεκριμένη, ασύλληπτη στιγμή έμελλε να γίνει το απόλυτο viral, να προκαλέσει «φρενίτιδα» στα social media και να χαρακτηριστεί, δικαιωματικά, ως η αθλητική φωτογραφία της χρονιάς.

Η «χρυσή» ανατροπή και το ξέσπασμα στα κάγκελα

Ο θρίαμβος του ΟΦΗ έφερε φαρδιά πλατιά πολλές υπογραφές: από την τακτική ιδιοφυΐα του «αρχιτέκτονα» Χρήστου Κόντη, τον οργιώδη Λέβαν Σενγκέλια, μέχρι τον «λυτρωτή» Άαρον Ισέκα. Αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο άνθρωπος που ξέρει να παίζει διαρκώς στα κόκκινα: ο Τιάγκο Νους.

Στο 64ο του παιχνίδι με την ασπρόμαυρη φανέλα, δεν περιμέναμε το 22ο του γκολ (και 10ο φετινό) για να αντιληφθούμε την πάστα του. Όμως, η στιγμή που η μπάλα αναπαύτηκε στα δίχτυα του Τσιφτσή για να ολοκληρώσει την ανατροπή, ήταν η σπίθα που άναψε το φιτίλι.

Ο Αργεντινός έτρεξε σαν αφηνιασμένος προς το πέταλο και σκαρφάλωσε στα κάγκελα.

Η κίτρινη κάρτα, φυσικά, βγήκε και πάλι από το τσεπάκι του διαιτητή. Όμως, η αλήθεια που αποκαλύφθηκε δευτερόλεπτα μετά, ράγισε καρδιές.

Η αγκαλιά που «γκρέμισε» το ίντερνετ

Αυτό που φάνηκε ως ένα ακόμη ανεξέλεγκτο ξέσπασμα ενός εκρηκτικού χαρακτήρα, ήταν στην πραγματικότητα η πιο τρυφερή στιγμή της σεζόν. Ο Τιάγκο Νους δεν σκαρφάλωσε στα συρματοπλέγματα για να προκαλέσει. Σκαρφάλωσε για να χαθεί στην αγκαλιά της μητέρας του.

Η γυναίκα που τον μεγάλωσε,είχε διασχίσει τον Ατλαντικό ταξιδεύοντας από την Αργεντινή, αποκλειστικά για να βρεθεί στο πλευρό του στο σπουδαιότερο βράδυ της καριέρας του. Η εικόνα του ιδρωμένου, παθιασμένου ποδοσφαιριστή να κλαίει σαν μικρό παιδί μέσα από τα κάγκελα, στην αγκαλιά της μάνας του, έκανε τον γύρο του διαδικτύου σε χρόνο μηδέν.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Να πανηγυρίζω το κύπελλο δίπλα στη μαμά και στην οικογένειά μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι», δήλωσε με σπασμένη φωνή και βουρκωμένα μάτια ο Αργεντινός μετά την κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού τίτλου, γκρεμίζοντας το σκληρό προσωπείο που τον συνοδεύει.

Η ίδια η μητέρα του, με την περηφάνια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, συμπλήρωσε: «Από πέντε χρονών τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα φτάσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη, να κατακτά το Κύπελλο και να ζούμε μαζί τέτοιες στιγμές».