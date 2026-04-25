Κυπελλούχος ο ΟΦΗ! 3-2 κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό

Ιστορική νίκη για τον ΟΦΗ, καθώς μετά από 39 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, σε μια σκληρή μάχη με τον ΠΑΟΚ, με τελικό σκορ 3-2.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ ρίχτηκε στη μάχη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου έπειτα από 48 μέρες. Ο Γάλλος είχε παρτενέρ τον Οζντόεφ, ενώ στο τέρμα ήταν ο Τσιφτσής, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης. Τα «βαριά» χαρτιά Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον ήταν πίσω από τον Μύθου.

Ο Χρήστος Κόντης στον ΟΦΗ έκανε μία έκπληξη κι αντί του Λαμπρόπουλου ξεκίνησε τον Πούγγουρα. Ο Χριστογεώργος ήταν στην εστία, με τους Κωστούλα και Κρίζμανιτς να πλαισιώνουν τον Πούγγουρα στα στόπερ. Τη θέση του Μπόρχα πήρε ο Σενγκέλια ως δεξί μπακ χαφ. Αριστερό μπακ χαφ ξεκίνησε ο Αθανασίου. Ανδρούτσος, Καραχάλιος ήταν στα χαφ και τριάδα στην επίθεση οι Νους, Σαλσέδο, Φούντας.

Πώς κύλησε ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλύτερα στον τελικό και προηγήθηκε με τον Μιχαηλίδη. Η πρώτη φάση στον τελικό ήταν στο 4'. Φάουλ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Κεντζιόρα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 7' δεξί σουτ εντός περιοχής του Κωνσταντέλια έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στο 10' πλασέ του Ζίβκοβιτς, ήταν άστοχο.

Στο 15' έγινε το 1-0. Κόρνερ του Ζίβκοβιτς, πρώτη κεφαλιά ο Κεντζιόρα, δεύτερη στο δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης και 1-0.

Στο 22' Κωνσταντέλιας, Τάισον άλλαξαν τη μπάλα, αλλά το σουτ του Βραζιλιάνου κόντραρε σε κόρνερ. Στο 28', στην πρώτη φάση του ΟΦΗ έγινε το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τάισον στα 50'' με το δεξί σούταρε και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ο ΟΦΗ, όμως, δεν πτοήθηκε. Στο 47' γύρισμα του Φούντα, ο Νους από εξαιρετική θέση πλάσαρε αδύναμα και μπλόκαρε ο Τσιφτσής. Ό,τι δεν πέτυχε, όμως, στο σ' αυτή τη φάση ο Νους το έκανε στο 51'. Ο Σενγκέλια έκανε τη μπαλιά, ο Σαλσέδο την κεφαλιά πάσα στον Νους, ο οποίος στόπαρε άψογα και έκανε το 1-2!

Ο ΠΑΟΚ στο 87' άγγιξε το 2-2! Ο Πέλκας εκτέλεσε φάουλ ο Κεντζιόρα έκανε την κεφαλιά από δεξιά, πολλοί παίκτες έπεσαν στη μπάλα και πριν περάσει ολόκληρη τη γραμμή, ο Ανδρούτσος απομάκρυνε! Ο Ευαγγέλου εξαιτίας των πολλών καθυστερήσεων έδωσε 15' επιπλέον χρόνο στον τελικό.

Στο 105' ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι. Από βολέ του Λίλο ο Ζαφείρης παραχώρησε κόρνερ και από τη φάση οι Κρητικοί πήραν πέναλτι. Ο Σενγκέλια επιχείρησε να περάσει, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Χατσίδη και ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR, με αποτέλεσμα ο διεθνής διαιτητής να δείξει την άσπρη βούλα.

Ο Ισέκα πήρε τη μπάλα και την έστειλε στη δεξιά γωνία, τον Τσιφτσή αριστερά κι έκανε το 2-3! Ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να ψάξει ξανά την ισοφάριση και στο 108' κεφαλιά του Γερεμέγεφ ήταν άστοχη. Ο ΠΑΟΚ πίεσε όσο είχε δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, κέρδισε 2-3 φάουλ, αλλά δεν τα αξιοποίησε.

Στο 119' ο ΠΑΟΚ κέρδισε κόρνερ, ο Ζαφείρης βρήκε με πάσα μόνο του τον Πέλκα, όμως, το δεξί σουτ από το ημικύκλιο ήταν απελπιστικά άστοχο