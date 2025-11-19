Η χώρα που γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο: Έγινε το μικρότερο έθνος που προκρίθηκε

Το Κουρασάο πέτυχε ισοπαλία 0-0 με την Τζαμάικα την Τρίτη και έγινε η μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ θα συνοδεύεται από τις ομάδες της CONCACAF, τον Παναμά και την Αϊτή, που επίσης εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το Κουρασάο τερμάτισε στην κορυφή του Β' Ομίλου με 12 βαθμούς ως η μόνη αήττητη ομάδα στο τουρνουά, με αποτέλεσμα να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Κουρασάο πέτυχε αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα παρά την απουσία του προπονητή του, Ντικ Άντβοκατ, από τον πάγκο. Ο 78χρονος Άντβοκατ έχασε τον κρίσιμο αγώνα επειδή έπρεπε να επιστρέψει στην Ολλανδία το περασμένο Σαββατοκύριακο για οικογενειακούς λόγους.

Ο Άντβοκατ ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για τρεις θητείες και προπονητής της Νότιας Κορέας, του Βελγίου και της Ρωσίας πριν αναλάβει τη θέση του προπονητή του Κουρασάο.

Η Τζαμάικα έφτασε κοντά στο να πάρει το προβάδισμα στο 54ο λεπτό με μια κεφαλιά του Γκρεγκ Λι που χτύπησε στο δεξί δοκάρι. Δύο ακόμα κεφαλιές βρήκαν δοκάρι, καθώς η Τζαμάικα πίεζε για να πάρει τη νίκη, με τον Σαμάρ Νίκολσον να χτυπάει την εγκάρσια δοκό στο 70ο λεπτό και τον Μπέιλι Κανταμαρτέρι το δεξί δοκάρι στο 87ο.

Στον χρόνο των καθυστερήσεων, η Τζαμάικα κέρδισε πέναλτι, όταν ο αναπληρωματικός Jeremy Antonisse έριξε με τάκλιν τον Dujuan Richards στην περιοχή. Ωστόσο, η απόφαση ανατράπηκε μετά από έλεγχο του βίντεο.

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία του Κουρασάο, ο πληθυσμός της χώρας ήταν 156.115 άτομα τον περασμένο Ιανουάριο. Η Ισλανδία, με πληθυσμό λίγο πάνω από 350.000 κατοίκους, ήταν η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Ρωσίας το 2018.

Ο Παναμάς προκρίθηκε στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη του επί του Ελ Σαλβαδόρ με 3-0, χάρη στα γκολ του César Blackman (17) και του Erick Davis (45) στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Jose Luis Rodriguez (85) πρόσθεσε ένα γκολ για τους Παναμέζους, οι οποίοι έχουν ως μοναδική συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας 2018.

Ο Παναμάς τερμάτισε ως η καλύτερη ομάδα του Α' Ομίλου με 12 βαθμούς, ενώ το Σουρινάμ, που μπήκε στον τελευταίο γύρο ως πρωτοπόρο στη διαφορά τερμάτων, έχασε 3-1 από τη Γουατεμάλα και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με εννέα βαθμούς.

Η Αϊτή, μια ταραγμένη χώρα της Καραϊβικής, είχε μια εκπληκτική πορεία, κερδίζοντας τον Γ' Όμιλο έναντι των φαβορί Ονδούρας και Κόστα Ρίκα, μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Νικαράγουας.

Ο Loicious Deedson άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό και ο Ruben Providence πρόσθεσε ένα γκολ στο 45ο. Η μόνη προηγούμενη συμμετοχή της Αϊτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν στη Γερμανία το 1974.

Τα αποτελέσματα της CONCAFAC την Τρίτη οριστικοποίησαν τις έξι ομάδες που θα συμμετάσχουν στα διαηπειρωτικά πλέι-οφ στο Μεξικό τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Δύο ομάδες θα προκριθούν από τα πλέι-οφ, στα οποία συμμετέχουν το Ιράκ από την Ασία, το Κονγκό από την Αφρική, η Τζαμάικα και το Σουρινάμ από την CONCACAF, η Βολιβία από τη Νότια Αμερική και η Νέα Καληδονία από την Ωκεανία.